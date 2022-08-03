أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء مع ارتفاع معدلات الرطوبة بالمناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و43 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة، تتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.