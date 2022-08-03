الأرصاد: درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية

العنوان-طرابلس

تبقي درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية، اليوم الأربعاء، والرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا واحتمال ظهور سحب رعدية على الدواخل خاصة مناطق جنوب الجبل.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32-43)مْ على المناطق الساحلية وتسجل ما بين (35-38)مْ على الدواخل.

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-34)مْ.

وفي الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور سحب رعدية أحياناً على غدامس والحمادة.

والرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-43)مْ.

أما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء فيها صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(38-40)مْ.