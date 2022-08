شبكتان إخباريتان: إدانة إسماعيل العبيدي لتهربه من التحقيق بتفجير مانشستر أرينا الإرهابي

ليبيا – أكد تقريران إخباريان إصدار مذكرة توقيف بحق إسماعيل شقيق منفذ تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي سلمان العبيدي لعدم حضوره إلى جلسات التحقيق العام.

التقريران اللذان نشرتهما شبكتا “جي بي نيوز” و”سكاي نيوز” الإخباريتان الدوليتان وتابعتهما وترجمت أبرز ما ورد فيهما من مضامين صحيفة المرصد، أشار إلى عدم حضور إسماعيل العبيدي الفار من بريطانيا خلال الصيف الماضي جلسة استماع في محكمة مانشستر الجزئية في الـ2 من أغسطس الجاري.

وأضاف التقريران: إن يوليو الماضي شهد إدانة إسماعيل العبيدي البالغ من العمر 29 عامًا لعد امتثاله لإشعار إجباره على الخضوع للتحقيقات في التفجير الإرهابي. مؤكدين أنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 51 أسبوعًا في حال القبض عليه أو تسليمه لنفسه.

ونقل التقريران عن المدعي العام “صوفي كارترايت كيو سي” قولها: إن الإخطار بحضور الجلسة تم إرساله إرساله إلى آخر عنوان معروف لإسماعيل العبيدي، فيما بين التقريران إرسال رسالة لعنوان بريد إلكتروني كان قد استخدمه سابقًا للتواصل مع محام في التحقيق، بالإضافة لأخرى لمحاميه السابقين.

ووفقًا لقاضي المقاطعة “جاك ماكجارفا” فهو مقتنع بأن إسماعيل العبيدي كان على علم بجلسة الاستماع، فالإجراءات حظيت بقدر كبير من الدعاية، مشيرًا إلى إصداره المذكرة من دون كفالة والاكتفاء الآن بانتظار القبض على هذا الهارب من وجه العدالة.

وأشار “ماكجارفا”: إن إجراءات الشرطة الدولية “إنتربول” ستطال إسماعيل العبيدي فور مروره في الدول المتعاونة مع بريطانيا في هذا الصدد، ما يعني إعادته للأراضي البريطانية فيما قال أدلى المحامي في فريق التحقيق “نيك دي لا بوير كيو سي” هو الآخر بدلوه بالخصوص.

وقال “كيو سي” لجلسة الاستماع: “يمارس إسماعيل العبيدي أسلوب المراوغة بعد أن وضع كل عقبة يمكن أن يفكر فيها وعندما فشل في ذلك هرب من الولاية القضائية، في وقت تسائل فيه ذوي الضحايا عما إذا كان سيتم القبض عليه لممارسته الازدراء الحقير.

وأوضح “كيم هاريسون” المحامي الممثل لـ11 من ذوي الضحايا بالقول: “في الوقت الذي نرحب فيه بإدانة إسماعيل العبيدي اليوم فإننا نشعر بخيبة أمل شديدة؛ لأن الإدانة يجب أن تتم في غيابه وما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن كيفية تمكنه من مغادرة البلاد قبل تقديم أدلة للتحقيق في المقام الأول”.

وأضاف “هاريسون” قائلًا: “إن رحيله عن البلاد ما كان يجب أن يحدث أبدًا وعلى الرغم من قناعته بأنه من غير المحتمل أن يواجه أي عدالة حقيقية حتى يتم القبض عليه هذا إذا تم القبض عليه أصلًا، فالأسر تستحق أن تعرف حقيقة ما حدث في تلك الليلة والازدراء الذي أظهره إسماعيل العبيدي حقير حقًا”.

وبحسب التقريرين، سبق للقضاء أن وجد إسماعيل العبيدي أو إسماعيل بن رمضان مذنبا لفشله ومن دون عذر معقول في القيام بما هو مطلوب بموجب إشعار بحسب المادة 21 من قانون التحقيقات، متوقعين أن يكون الآن في ليبيا مع باقي أفراد أسرته الفارين من بريطانيا بسبب التفجير الإرهابي.

ترجمة المرصد – خاص

