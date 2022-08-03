غويلة: حفتر “إرهابي” وعلى أمريكا إرسال طيارة من غير طيّار لقتله

تأثر عبد الباسط غويلة، عضو بحوث دار إفتاء الصادق الغرياني، والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية للإرهابي زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وقتله بواسطة طائرة بدون طيار، مطالبًا بتكرار الأمر مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

وكتب «غويلة» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: “أمريكا راعية العدل، الحنونة الإنسانية والتي تسعى لنشر الحريات في العالم ونشر الديمقراطية، ومقاومة الإرهاب، أقول لك: هناك إرهابي في الشرق الليبي مجرم حرب قاتل خطير مطلوب للعدالة، وقد هجر الألاف من العائلات وقتل النساء والأطفال والشيوخ ودمر المدن”.

وأردف مواصلًا تهكمه، “آسف؛ نسيت أخبركم أنه مواطن أمريكي، هل يمكنكم ارسال طائرة من غير طيار لقتله وتخليص الناس من إجرامه، وحتى لا تتعبوا أنفسكم بإقامة المحاكم والإنفاق على المحامين وإرهاق أهالي المتضررين بدفع الأموال وإضاعة أوقات القضاة ووكلاء النيابة والمحامين، فقط طيارة من غير طيار”.

وختم «غويلة» موضحًا “أو ترسلوا له طيارة تحضره لأمريكا كما أحضرتم مانويل نورييغا رئيس بنما المتعاون معكم من قبل إلى بلادكم وحكم عليه بأربعين سنة”.