ليبيا – تساءل تقرير تحليلي لمجلة “أفريكا ريبورت” الفرنسية الناطقة بالإنجليزية عن إيمان الأفارقة بفعالية وجود الاتحاد الإفريقي بعد مرور سنوات عدة على قيامه.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أكد أن الأفارقة ينظرون للاتحاد بعد مرور عقدين من الزمن على إنشاءه على أنه غير فعال ولا يثقون به لافتقار قادة دوله الحاليين إلى الإرادة السياسية ولتردده في تعزيز قوته بوصف ذلك السبيل الوحيد لاستعادة ثقة شعوب القارة بهذا الكيان.

وتطرق التقرير لفترة حكم العقيد الراحل القذافي التي شهدت تقديمه فكرة استبدال الاتحاد الإفريقي المحتضر بآخر براغماتي من شأنه أن يمهد الطريق لقيام الولايات المتحدة الإفريقية، وهو ما لم يحدث بسبب التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في يلبيا عام 2011.

ترجمة المرصد – خاص

The post أفريكا ريبورت: القذافي حاول دون جدوى تفعيل دور الاتحاد الإفريقي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية