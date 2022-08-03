شمام: الكاوبوي لا يعترف بالهزيمة وبايدن تحوّل إلى صقر

رأى محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحول إلى صقر تزامنا مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه لهذا السبب رمى الشرق الأوسط بالاتفاق الإبراهيمي ويهدد الدول النفطية.

وقال شمام، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الدب هائج والتنين هادئ والكاوبوي مغامر لا يسقطه أرضا إلا حصانا أهوجا. عندها يكون النووي فعلا على بعد خطوة واحدة من كوكب قد لا يكون منفردا”.

وأضاف “الكاوبوي لا يعترف بالهزيمة وبايدن وحزبه «الحمامة» يتحول إلى «صقر» كلما اقتربت الانتخابات النصفية في نوفمبر لهذا رمى الشرق الأوسط بالاتفاق الإبراهيمي، وهدد النفطيين، وأشعل النار على بعد أمتار من «حققة» الدب”.

وتابع “ثأر من الظواهري الذي أصبح نمرا من ورق، وهاهو الآن يختبر التنين الصبور. السيدة بيلوسي التي تزور تايوان، قد يستفيد حزبها من كل ذلك ولكن استفادتها من قبر فضيحة تسريبها لمعلومات مالية لزوجها يجعلها تسافر حتى لجهنم”.