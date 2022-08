بوشاح: المشروع الأساسي لمجلس الدولة هو الذهاب قدما نحو الانتخابات

ليبيا – قا النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح عضو جماعة الاخوان إنّ مجلس الدولة يعمل على استكمال مشوار المسار الدستوري وعقد لقاءات مرتقبة بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب لحلحلة ما تبقى من نقاط.

بوشاح وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن المشروع الأساسي لمجلس الدولة هو الذهاب قدما نحو الانتخابات، بعد وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدّستورية وإنجاز المسار الدّستوري.

وعن المسار التنفيذي، كشف بو شاح عن مبادرة قدمتها مجموعة من الكتل والشّخصيات داخل المجلس لحلحلة الاختناق الحاصل في المسار التنفيذي؛ مضيفًا أنّ ملف المصالحة الوطنية ليس مستثنىً من أولويات عمل المجلس بمشاركة المجلس الرئاسي.

