الصغيّر: المركزيون يبتزون إدارات فزان وينهبون جزءاً من ميزانيتها

أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن “الدبيبة يتذرع بأن سوء الخدمات وغياب التنمية بسبب من يمثلون فزان ومن يتقلدون المناصب باسم فزان وفِي فزان، ويشاركة في هذا التصور من المركزيين معه والسذج منا”.

وقال «الصغير» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن هذا “وإن كان جزء منه حقيقي في فزان كما في غيرها من الأقاليم، إلا أن الواقع والتجربة يقولان بأن المركزيين يبتزون إدارات ومراقبات فزان وينهبون جزء من ميزانياتها بدعوى ( نمشو اموركم وشوفونا معاكم )”.

وتابع؛ “والواقع أيضا يقول بأن المركزيين يدعون بإنهم يمثلون الدولة الليبية والسلطة فيها ويتقلدون مناصبهم التي سطوا عليها وفقا لذلك ويتصرفون بأموالنا وفقا لذلك أيضا”.

وأردف «الصغير» “وعليه فإن واجبهم هو إيصال الخدمة للمواطن وفرض الأمن، ما عدا ذلك لا تحدثني باسم ليبيا والليبيين ولا تزايد علي في وطني”.

وأكمل “إذا كنت تستطيع تأمين أو طلب تأمين أنابيب بالآلاف الكيلومترات يجب عليك أن تؤمن محطات الوقود ، وإذا كنت تؤمن انتقال ملايين اللترات من النفط الخام باتجاه الموانئ يجب عليك أن تؤمن وصول المحروقات بما يكفي احتياجات الناس حيثما وجدوا وتسهر على وصولها لمستحقيها”.

وأشار «الصغير» إلى أنه “ما عدا ذلك هم ليسوا بحكومة لليبيا وهذا ليس رزق الليبيين، بل هم زعماء عصابات والنفط الخام هو قوت هذه العصابات ويجب قطعه”.

وختم موضحًا “عندما يشعر كل الليبيين حيثما كانوا بأن الأموال أموالهم والرزق رزقهم هم من سيمنع التعرض لها وإيقافها ونهبها”، مردفًا “ونظف خشمك يا دبيبة بدل ما تقعد تنظف فيه أمام الكاميرات”.