العالمية لخريجي الأزهر تشيد باستقبال مصر لجرحي ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس |

03 August, 2022

أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، بالموقف الأخوي الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل جرحي انفجار صهريج نقل وقود بمنطقة أوباري وادي الحياة لتلقي العلاج بمستشفيات القاهرة على نفقة الدولة المصرية.

وقال المنظمة، إن “مثل هذه المواقف والتي ليست بغريبة على جمهورية مصر العربية والتي تعزز من العلاقة بين البلدين الشقيقين”. كما تقدمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا بكافة أعضائها بالشكر والتقدير والعرفان لجمهورية مصر العربية على هذه المواقف الطيبة، سائلين المولى عز وجل أن يعجل لهم بالشفاء العاجل.