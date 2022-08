دردور: معرقلو الانتخابات هم مع صفقة حكومة باشاآغا وشن الحروب تهربًا من الانتخابات

ليبيا – قال المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور إن أصحاب صفقات المرابيع ليبي ليبي ومعرقلي الانتخابات، ليس لهم نصيب في أي انتخابات، ولهذا هم مع صفقة حكومة فتحي باشاآغا وشن الحروب لتمكينها تهربًا من الانتخابات.

دردور أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ومهما فصلوا لأنفسهم عبر قوانين المربوعة، خسروا في جنيف ومعهم جويلي وخسروا اليوم في مجلس الدولة. والمهزوم الصفراني إخواني من أتباع صوان”.

