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التنسيق بين القيادة العامة والجيش المصري لنقل مصابي “بنت بية” لتلقي العلاج بالقاهرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير ” خليفة حفتر ” تعليمات مباشرة لنقل أبناء الجنوب المصابين جراء انفجار شاحنة نقل الوقود في بلدية بنت بيه إلى جمهورية مصر العربية لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وذلك بعد التنسيق مع الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” رئيس جمهورية مصر العربية ” وبتواصل مباشر مع القيادة العسكرية والجيش المصري تم التنسيق لنقل كافة المصابين للقاهرة .

كما أصدر المشير حفتر تعليماته لنائب رئيس الحكومة الليبية ” سالم الزادمة ” بالإشراف على عملية نقل المصابين والتأكد من تلقيهم الرعاية اللازمة.

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قناة ليبيا الحدث

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