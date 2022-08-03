السفارة الأمريكية: ارتفاع متوسط إنتاج الكهرباء بنسبة 10.5%

العنوان-طرابلس

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، أن الشركة الامة للكهرباء نجحت في رفع متوسط إنتاج الكهرباء اليومي بنسبة 10.5% خلال الربع الأول من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

وأشارت السفارة في بيانها إلى تعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع شركة الكهرباء لتطوير خطة تشغيلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشبكة الوطنية، ومواءمتها مع البرنامج الليبي لتثبيت الشبكة في حالات الطوارئ، وهي مبادرة دولية متعددة المانحين بقيادة الوكالة.

وقالت السفارة أن الخطة تعمل على تحسين أداء الخدمة باستخدام تقنيات مثل توزيع الأحمال بشكل عادل على مستوى البلديات، بحيث تقطع خدمة الكهرباء بشكل عادل لفترات قصيرة ومحددة؛ إلى جانب التفاوض مع أكبر المستهلكين لتقسيم نشاطهم في ساعات خارج أوقات الذروة.

وأشارت السفارة إلى مواجهة شبكة الكهرباء ضغوطا إضافية من جراء درجات الحرارة المرتفعة في فترة الصيف، ولذا تنظم الوكالة الأميركية ورش عمل لمساعدة مشغلي الشبكة الوطنية على معالجة الفجوات في الإمداد، ونقل الطاقة بشكل فعال بين الجناحين الشرقي والغربي للشبكة.