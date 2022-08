غوتيريش يشكر ويليامز على تفانيها في السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية الليبية

ليبيا – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خالص امتنانه لستيفاني وليامز التي اختتمت مهمتها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا، شاكرًا إياها على خدمتها للمنظمة وتفانيها في السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا.

غوتيريش وفي بيان له نشره الموقع الرسمي للبعثة الأممية في ليبيا قال: “أثمرت معرفة السيدة وليامز العميقة وخبرتها بليبيا وقدرتها المتميزة على تهيئة الظروف المواتية للحوار والتوافق بين جميع الأطراف المعنية عن تحقيق إنجازات كبيرة في مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي”.

وأشار إلى أن ويليامز أسهمت إسهامًا بالغ الأهمية في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في عموم البلاد في أكتوبر 2020، واعتماد ملتقى الحوار السياسي الليبي لخارطة الطريق السياسية في نوفمبر لعام 2020، وفي تحقيق مستوى غير مسبوق من الإجماع في اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.

وأكد الأمين العام مجددًا التزام الأمم المتحدة بدعم عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها لمواجهة التحديات المتبقية وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن

