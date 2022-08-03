عقيل: الإخوان يشعرون برعب حقيقي بوصول شخصيات قوية للحكم كما جرى في مصر وتونس 

أكد المحلل السياسي، عز الدين عقيل، أن “ستيفاني ويليامز اعترفت قبل أيام، بأن كل المشكلة الليبية الآن، هي في معايير ومواصفات الشخص الذي يريد أن يترشح للانتخابات الرئاسية”.

وتساءل في تصريح صحفي، “إلى أي مدى يمكن أن ينجح أردوغان في إقناع المشري أو جماعة الإخوان، بإفساح المجال أمام مصالحة سياسية حقيقية، تجعل كل الليبيين يشاركون في الانتخابات، دون إقصاء أو تهميش، أو استخدام لمعاول العزل السياسي، كما هي عادتهم في ليبيا”.

وقال «عقيل» إن “الإخوان يشعرون برعب حقيقي مما جرى في تونس و مصر، من أن شخصيات قوية قد تصل إلى سدة الحكم”.

وتابع أن “الإخوان يريدون إقصاء كل من يخشونه، وسيسمحون فقط للأشخاص الذين قد يرتبطوا معهم بعلاقات انتهازية، والأشخاص المحسوبين عليهم”.

وأشار «عقيل» إلى أن “الإخوان مُمثلين في خالد المشري ومن معه، يرغبون في إنتاج قاعدة دستورية في صورة قانون عزل سياسي”.

وأوضح أن “المعايير التي يريدها الإخوان، هي بالفعل معايير إقصائية قائمة على عزل سياسي، فهم لا يريدون أن يروا سواهم على ساحة الانتخابات”.