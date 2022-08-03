«نوفا»: السفارة الإيطالية لم تتسلم بعد قوائم مصابي «حادث بنت بية» المقرر علاجهم في روما

قالت مصادر ليبية لوكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» إن السفارة الإيطالية في طرابلس لم تستلم بعد قوائم أسماء وجوازات سفر والسجلات الطبية لمصابي حادث بنت بية المقرر علاجهم في إيطاليا، «لكن هناك تفاؤلا بأن ذلك سيحدث قريبا».

وصرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بأن المصابين سينقلوا إلى إيطاليا وإسبانيا وتونس لتلقي العلاج، دون تحديد عددهم، لكن الوكالة الإيطالية تشيرا إلى أن إيطاليا ستستقبل 15 مصابا، في حين سينقل عشرة جرحى إلى إسبانيا، وستعالج تونس ستة.

نحو 70 مصابا في حادث بنت بية

ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

– «حكومة باشاغا»: نقل مصابي حادث «بنت بية» من بنغازي إلى مصر

– (فيديو) الدبيبة يعلن التنسيق لإيفاد مصابي انفجار «بنت بية» إلى تونس وإسبانيا وإيطاليا

– «المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»

وأدى الحادث إلى وفاة 9 مواطنين، فيما تعرض 70 آخرين إلى الإصابة بحروق جسيمة متفاوتة واحتراق 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.