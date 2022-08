الحداد يبحث مع وكيل داخلية تصريف الأعمال سبل تأمين مطار طرابلس الدولي

ليبيا – التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة تصريف الأعمال اللواء محمود سعيد أمس الثلاثاء رئيس الأركان العامة للجيش التابعة للمجلس الرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل الأمني وتأمين مطار طرابلس الدولي.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش من أجل تعزيز الأمن وحماية الوطن والمواطن.

