بن قدارة: أولويتنا القصوى هي توصيل الغاز لمحطات الكهرباء

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الطاقة، والممثلة في استمرارية تزويد محطات الكهرباء بالغاز، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى للمؤسسة هي توصيل الغاز لمحطات الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بن قدارة بمستشار شؤون الكهرباء بديوان رئاسة وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، أسامة الضراط، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد عمر المشاي، ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، عبد السلام الأنصاري، بحضور عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط، مسعود سليمان موسى.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبان والصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، ممثلة في المحافظة على استمرارية تزويدات محطات الكهرباء بالغاز، ووضع الحلول المثلى لمواجهة هذه التحديات، كما تم التطرق إلى إمكانية الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة”.

وأضاف البيان “جرى خلال الاجتماع دراسة إمكانية الاستفادة من الغاز المحروق في تزويد محطات الكهرباء بالغاز اللازم، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في توفير وبيع الوقود والغاز المستخدم لتوليد الكهرباء في السوق العالمية، ومن ثم توليد الكهرباء بالطاقات البديلة”.

وأطلع الأنصاري، بن قدارة على مشاريع جهاز الطاقات المتجددة، والأعمال التي قام بها في الفترة الماضية ببعض المناطق الليبية بالتعاون مع شركة «توتال» الفرنسية، والاتفاقيات الموقعة بين الجهاز وبعض الشركات العالمية.

من جانبه، أشاد بن قدارة بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء، مؤكداً أن الأولية القصوى بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، هو توصيل الغاز لمحطات الكهرباء، وبالأخص محطة كهرباء أوباري، ومحطة غرب طرابلس بأسرع ما يمكن.