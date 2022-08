ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح موجودان في تركيا، وهما على موعد في وقت لاحق لإجراء لقاء مباشر.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن اللقاء يأتي ضمن جهود استكمال حل الأزمة السياسية الليبية التي كانت قد بدأت منذ فترة، لافتًا إلى أن التواصل بين المجلسين لم ينقطع.

وأوضح قزيط أن نتاج جهود التحاور بين مجلسي النواب والدولة أفضى إلى تراجع لغة التخوين في ليبيا وخطاب الكراهية.

The post قزيط: الحوار بين مجلسي النواب والدولة أفضى إلى تراجع لغة التخوين في ليبيا وخطاب الكراهية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية