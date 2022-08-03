خارجية إيطاليا: نموّل 3 مشروعات في ليبيا لتحسين مكافحة الاتجار بالبشر

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أنه جرى تمويل ثلاثة مشروعات في ليبيا واثنان في النيجر وواحد في منطقة الساحل من أجل تحسين إدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر.

ونقل موقع “ديكود 39” الإيطالي، عن بيان الخارحية، أنه تم إطلاق “حزمة من التدخلات مع صندوق الهجرة بقيمة إجمالية تبلغ 37.2 مليون يورو،كمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة في شمال إفريقيا والساحل وغرب إفريقيا”.

وتابع البيان أن “الأمر يتعلق بإجراء يؤكد اهتمام إيطاليا فيما يخص مكافحة تهريب المهاجرين ودعم الدول الأكثر تعرضا لتداعيات تفاقم الأزمة الغذائية في مجال الهجرة”،

وبحسب الموقع الإيطالي فإن “المبادرات سيتم تنفيذها في المجالات ذات الأولوية التقليدية لاستراتيجية الهجرة الإيطالية، مع التركيز على دعم المجتمعات المحلية التي تستقبل المهاجرين في بلدان العبور”.

وبالإضافة لذلك، “سيكون هناك أنشطة مختلفة في غرب إفريقيا من بينها تدخلات في نيجيريا وساحل العاج، بهدف تعزيز القدرة على إدارة تدفقات الهجرة، مع حملات إعلامية في منطقة الساحل وكوت ديفوار بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية”.