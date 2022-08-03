في حوار لـ «بوابة إفريقيا».. الدرسي: مغادرة ستيفاني وليامز ستؤثر على الملف الليبي

أنهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عملها في ليبيا، وأكدت في بيان لها أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011. ولمزيد من التفاصيل حول مستجدات الملف الليبي كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع عضو مجلس النواب إبراهيم بوبكر الدرسي، وإلى نص الحوار:

– الملف الليبي سيشهد تمييع وتمديد وتمطيط في القادم.

– مغادرة ستيفاني وليامز ستؤثر على الملف الليبي.

– وليامز مبعوث أمريكية أكثر من كونها مبعوثة أممية.

– وليامز اقتربت من الحل في ليبيا وحاولت مراراً وتكراراً.

بداية.. ما قراءتكم لمسيرة ويليامز خلال الأزمة الليبية؟

رؤيتي وتفسيري لعمل السيدة ستيفاني وليامز قد يخالف الأغلبية أو الكل بلا استثناء، الكل يعلم أن المبعوث الأممي يأتي من الأمم المتحدة ويتبع في الكثير من أموره وتصرفاته ولا يخطوا خطوة واحدة الا بعد موافقة الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، والكل يعلم أن مجلس الأمن الدولي بأقطابه الأربعة، الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وروسيا لديه خلافات كبيرة جدا جدا نتذكر منها مثلا الملف السوري الذي عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل لهذه المأساة الكبيرة التي كان ضحيتها ملايين من المهجرين والدمار الذي لحق بكل شيء في سوريا، وبالتالي اعتقد أن المبعوث الأممي ليس له أي حرية في الحركة، ورأينا هذا في سوريا واليمن وغيرهم من المبعوثين الأممين ممن ليس لهم أي سلطة على تحريك الواقع.

هل كانت هناك ضغوط لعدم التمديد لـ “وليامز”؟

اعتقد أن خروج السيدة سيفاني وليامز -وهي ليست مبعوثة أممية كانت نائبة المبعوث الأممي غسان سلامة، وكلفت بالإنابة- كان وراءه روسيا والصين اللذان استخدموا ضغوطا كبيرة لعدم التمديد لها، وفشل التوافق على أي مبعوث أممي جاء بسبب التشعبات وتدخلات الدول القوية والإقيليمة والعالمية في الملف الليبي، وأنا اعتقد أن خروج ستيفاني وليامز خسارة، لأن وليامز لا تمثل الأمم المتحدة بقدر ما تمثل القوى العظمى في ليبيا وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الوحيدة التي استطاعت أن تجمع الليبيين في لجنة الـ ٧٥ بعيدا عن مجلس النواب ومجلس الدولة والقوى الفاعلة في غرب البلاد وشرقها، حتى وإن كان لدينا الكثير من الملاحظات والانتقاد لهذه الخطوات، ولكن الشاهد أنها استطاعت أن تخلق حل بالرغم من المشاكل التي حصلت في ليبيا، ننظر إلى الملف السوري، الملف اليمني، ملفات كثيرة في المنطقة لم يستطع أي مبعوث أممي أن يحرك ولو حجرا واحدا بعكس وليامز، لأنه كما قلت تمثل السياسة الأمريكية، والسياسية الأمريكية هي القوى الكبرى، لكن المبعوث الأممي القادم لست أدري من أين سيبدأ، هل سيبدأ مما انتهت إليه ستيفاني أم سيبدأ من جديد، اعتقد أن الملف الليبي سيشهد تمييع وتمديد وتمطيط في القادم.

هل تؤثر مغادرة ويليامز على الوضع الليبي خاصة مع استمرار الانقسامات؟

مغادرة ستيفاني وليامز سيؤثر على الملف الليبي، لأن وليامز لا تتحرك كالمبعوثين الأممين في المنطقة سواء في اليمن، أو في سوريا، أو الصومال، ومناطق النزاع الأخرى، أو حتى في لبنان، فجلهم لم يستطيعوا أن حلحلة أي شيء.

وليامز هي مبعوث أمريكية أكثر من كونها مبعوثة أممية، لذلك لاحظنا إصرار روسيا والصين على عدم التمديد لها، لأنها تمثل السياسة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي كان وجودها يشكل قوة وأمل بالنسبة لي في حلحلة المشكلة الليبية لأنه كما نعلم أن اللاعب الأكبر في المنطقة وفي العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أرى أن الملف الليبي فعلا سيتأثر بمغادرة وليامز، كل المبعوثين غادروا ولم يفعلوا أي شيء، وليامز اقتربت من الحل كثيرا وحاولت مرارا وتكرارا، وهذا أن دل يدل على قوتها وقوة الولايات المتحدة الأمريكية التي خلفها.

ما السيناريوهات المطروحة بعد مغادرة ويليامز؟

بالنسبة للسيناريوهات المطروحة، اعتقد أن الوضع سيستمر كما هو عليه، تجاذبات هنا وهناك، المبعوث الأممي الجديد من زيمبابوي بغض النظر عن كونه دبلوماسي قديم في زيمبابوي وفي الأمم المتحدة، ولكن من هي زيمبابوي؟ ليس لديها تلك القوة في المحافل الدولية واعتقد أنه سيكون صورة وانعكاس حقيقي لاختلافات مجلس الأمن وسينعكس كل هذا على الساحة الليبية، وسيكون هناك تجاذبات ولن يصل إلى حل وسيظل تمييع الأزمة الليبية للأسف الشديد.

برأيك.. لماذا تعذر تعيين مبعوث أممي جديد حتى الآن؟

تعذر تعيين مبعوث أممي بسبب خلاف الكبير جدا في مجلس الأمن، إذا أردنا أن نعلم ماذا يحدث في ليبيا علينا أن نعرف ما الذي يحدث في مجلس الأمن، وما الذي قاد إلى تلك المشاكل في مجلس الأمن سواء مشاكل قديمة أو حديثة، والآن أصبحت المشكلة مستعصية بعد حرب روسيا على أوكرانيا، والتحالفات أصبحت في زوايا حادة جدا ما بين روسيا وتحالفاتها من تحت الطاولة والمعسكر الغربي ومن يدور في فلكهم.

اعتقد أن تعذر تعيين مبعوث أممي هو بسبب المشاكل ما بين الدول المتنافسة في العالم كله وليس في الملف الليبي، نرى الآن مشكلة تايوان والصين والولايات المتحدة الأمريكية وزيارة رئيسة مجلس النواب إلى تايوان ستزيد الطين بلة، وأصبح الآن التعسكر والتمترس خلف الآراء ما بين روسيا والصين وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وستكون هناك تجاذابات كبيرة ستؤثر على الملف الليبي لا شك في ذلك.