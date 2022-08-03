الدبيبة يبحث مشكلات مراكز الكلى.. ويوجه بوضع حلول نهائية لها

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين بوزارة الصحة، المشكلات والصعوبات التي تواجه مرضى الكلى.

واستمع الدبيبة في الاجتماع الذي حضره، وكيل وزارة الصحة، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، واللجنة العليا للكلى بوزارة الصحة، إلى المشكلات التي تعانيها مراكز علاج الكلى والشركات المتعاقدة معها؛ بسبب نقص المشغلات والأدوية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة.

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وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة التفكير بشكل جاد في وضع حلول نهائية لهذه الإشكاليات من خلال شراء خدمة متكاملة، وتقديم خدمة نموذجية للمرضى، مشددا على ضرورة «الاهتمام بمرضى الكلى وعدم السماح بإهمالهم أيا كانت الأسباب».

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي الصحة، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي الصحة، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي الصحة، 3 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)