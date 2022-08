ليبيا – طالب الداعية الليبي الكندي المتشدد عبد الباسط غويلة عضو دار الإفتاء بقتل القائد العام للقوات المسلحةالمشير حفتر عن طريق إرسال طائرة بدون طيار.

غويلة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “إن أمريكا الحنونة الإنسانية والتي تسعى لنشر الحريات في العالم ونشر الديمقراطية ومقاومة الإرهاب، أقول لك : (هناك إرهابي في الشرق الليبي مجرم حرب قاتل خطير مطلوب للعدالة، قد هجر الآلاف من العائلات وقتل النساء والأطفال والشيوخ ودمر المدن)”.

وأضاف: “آسف.. نسيت أن أخبركم أنه مواطن أمريكي، هل يمكنكم إرسال طائرة بدون طيار لقتله وتخليص الناس من إجرامه، وحتى لا تتعبوا أنفسكم بإقامة المحاكم والإنفاق على المحامين وإرهاق أهالي المتضررين بدفع الأموال وإضاعة أوقات القضاة ووكلاء النيابة والمحامين، فقط طيارة من غير طيار”.

وتابع غويلة حديثه: “أو ترسلون له طائرة تحضره لأمريكا كما أحضرتم مانويل نورييغا رئيس بنما المتعاون معكم من قبل إلى بلادكم وحكم عليه بأربعين سنة”.

The post غويلة: على أمريكا إرسال طائرة بدون طيار لقتل حفتر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية