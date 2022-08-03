الصور يبحث مع مدير إنفاذ القانون القضايا الأمنية لضبط المجرمين والمطلوبين جنائيا

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مدير إدارة انفاذ القانون لواء عبدالحكيم الخيتوني لمتابعة القضايا الأمنية المتعلقة بضبط المجرمين والمطلوبين على ذمم قضايا جنائية.

ووفقا لما نشرته إدارة انفاذ القانون عبر صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك” فقد استعرض الاجتماع الأعمال المنجزة من قبل إدارة إنفاذ القانون في تنفيذ التعليمات الصادرة من مكتب النائب العام من اخلاء للأراضي المملوكة للدولة وارجاع أملاك المواطنين، وكذلك متابعة عددا من القضايا الأمنية ”.

وبحث الاجتماع أيضا جهود التعاون والتنسيق بين كافة المكونات المعنية بالدولة في تنفيذ المهام والتعليمات كلاً حسب الاختصاصات المسندة إليه، إضافة إلى مناقشة المشاكل التي تعترض سير العمل والحلول الواجب اتخاذها لإنجاح المهام على أكمل وجه