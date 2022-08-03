بن قدارة يناقش مشاكل شركة الجوف ويطالبها بمواكبة التطور التقني

طالبت المؤسسة الوطنية للنقط، شركة «الجوف» للتقنية النفطية بضرورة السعي لمواكبة التطور الحاصل في مجال التقنية النفطية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة فرحات بن قدارة، وحضور أعضاء المجلس خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار، ومسعود موسى، اليوم الثلاثاء، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة شركة «الجوف» للتقنية النفطية، مجدي امساعد، وأعضاء لجنة إدارة الشركة.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “بحث الاجتماع النشاط العام للشركة وأعمالها المنجزة والتي ما زالت قيد الإنجاز، ومناقشة المشاكل التي تواجهها، وأبرزها الديون المستحقة، والسبل الكفيلة بتجاوزها لتحقيق مستهدفاتها واستمرار توسيع أعمالها”.

بدوره، طالب مجلس إدارة المؤسسة، مسؤولي شركة «الجوف»، بالسعي لمواكبة التطور الحاصل في مجال التقنية النفطية، والمحافظة على نسبة التكاليف وحجم الأعمال المنجزة، وإعداد خطط طويلة المدى، مؤكدا دعمه التام والدائم للشركة.