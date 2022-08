مشيرب: على أهل مصراتة رجم فتحي باشاآغا في حال إقصاء المدينة سياسيًا

ليبيا – زعم خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب أن الهدف الرئيس من جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري في تركيا هو إبعادهما عن التدخلات والإملاءات المصرية.

مشيرب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “إذا كان عقيلة ذهب إلى أردوغان فإن المشري ذهب قبل لعبد الفتاح السيسي”.

وأضاف: “تذكروا لو تم إقصاء مصراتة سياسيًا، فعلى أهل مصراتة رجم فتحي باشاآغا لأنه السبب الرئيس في ذلك”.

وتابع مشيرب حديثه: “لا تستغربوا لو رأيتم عودة لجنيف والـ 75 والقوائم”.

كما علق مشيرب على واقعة احتراق صهريج وقود بمنطقة بنت بيه في الجنوب بالقول: “لا يوجد من أساء للجنوب وأهل الجنوب مثل أهل الجنوب أنفسهم بقياداتهم السياسية والاجتماعية، وذلك عندما سكتوا عن حقوقهم وتنازلوا لأهل الباطل”.

