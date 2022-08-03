الأردن: المملكة متعاطفة مع ليبيا وشعبها في انفجار صهريج الوقود بنت بيه

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها وصادق مواساتها للدولة الليبية في ضحايا حادث انفجار شاحنة نقل وقود بمنطقة بنت بيه، جنوبي ليبيا، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان تعاطف المملكة مع دولة ليبيا وشعبها الشقيق في الحادث.

وأسفر انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، بينما أكدت مصادر طبية وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.