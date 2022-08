العقوري عن زيارة صالح لأنقرة: سيتم سماع رأي الجانب التركي حول دعم حكومة موحّدة

ليبيا – أكد رئيس لجنة الشّؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لأنقرة ستناقش الاتفاقيتيْن البحرية والأمنية مع تركيا.

العقوري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال: إنه سيتم مناقشة ملف السّلطة التنفيذية وسماع رأي الجانب التركي حول دعم حكومة موحّدة تسيطر على كل البلاد.

وتوقع العقوري، عقد اجتماع بين رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث ملف الانتخابات والقاعدة الدّستورية.

العقوري أشار إلى أن الاجتماع سيؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتعزيز الشراكات الاقتصادية والسيادة الوطنية وسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

