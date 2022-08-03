القطراني يبحث مع مراقبي وزارة الاقتصاد بدرنة والقبة ملف السجل التجاري

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية، على فرج القطراني، بمكتبه بمدينة بنغازي، اجتماعاً بحضور عضو مجلس النواب سعيد اسباق ، مع مراقب وزارة الاقتصاد درنة رمضان عبد الله محمد ، ومراقب وزارة الاقتصاد القبة علي بلقاسم عثمان .

وأوضح حساب الحكومة الليبية، على “فيسبوك”، في بيان، أن “الاجتماع ناقش ملف الإقتصاد والسجل التجاري العام للدولة”.

ومن جانبه أكد القطراني على “أن هذا الملف من أهم الملفات فى البلاد”، منوهاً أنه “يولي اهتماماً خاص لهذا الملف لما له من أهمية تعود بالنفع على اقتصاد الدولة”.