بمشاركة الدولية للهجرة.. اختتام حملة توعية ببنغازي حول كورونا

اختتمت المنظمة الدولية للهجرة IOM، امس الثلاثاء ببنغازي حملة توعية للمهاجرين بضرورة أخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا كيوفيد 19، والتى أطلقتها الأحد الماضي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقدم فريق المنظمة خلال جولات ميدانية على اماكن تواجد المهاجرين والعمالة الاجنبية، شروحا للمهاجرين عن ضرورة تلقي لقاح فايروس كورونا، ووزع الفريق على المهاجرين والعمالة مطويات توضيحية عن فيروس كيوفيد 19 باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

وتعقب هذه الحملة التوعوية حملة للمنظمة خلال الأسبوع القادم حملة لإعطاء اللقاح مجانا للمهاجرين الغير ملقحين في أماكن تواجدهم عبر السيارات المتنقلة.

” style=”height: 471px;”>