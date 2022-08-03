نائبا رئيس الحكومة يبحثان مع سفير هولندا العلاقات الثنائية بين البلدين

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بحث نائبا، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي فرج القطراني، وسالم الزادمة، اليوم الأربعاء، مع سفير دولة هولندا لدى ليبيا، دولف هوكونينغ، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع في ليبيا عموما، والجنوب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وتجارة البشر، وإدارة الحدود الجنوبية للبلاد، وضرورة تقديم الدعم اللازم للأجهزة المختصة في منطقة الجنوب.

وأكد النائبين، على أهمية استعادة التجربة الهولندية السابقة في ليبيا، وعلى أهمية التعاون الاستثماري بين البلدين في ظل وجود حكومة واحدة مستقرة.

كما دعا النائبين إلى تعزيز التعاون مع هولندا في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية، وغيرها من المجالات التي تخدم مصلحة البلدين.

من جهته، أعرب السفير الهولندي عن سعادته بالاستقبال وحسن الضيافة، الذي حظي به في بنغازي، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مملكة هولندا وليبيا.

وقدم السفير، خلال اللقاء، خالص تعازيه في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيّة.

وأكد السفير الهولندي، على أن بلاده حريصة على دعم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا من خلال تحقيق المصالحة الوطنية للوصول إلى إجراء الانتخابات .