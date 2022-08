الكيلاني تصدر تعليماتها لتقديم منحة جبر الضرر لضحايا ومصابي انفجار صهريج الوقود في أوباري

ليبيا – التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني أمس الثلاثاء مع مصطفى الجعيبي رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بحضور حسين البحباح وكيل الوزارة لشؤون الديوان وذوي الاحتياجات الخاصة.

اللقاء خصص بحسب المكتب الإعلامي للوزارة لمتابعة أسباب تأخر المعاش الأساسي، والخطوات التي قامت بها الوزارة لمعالجة التأخير الناتج عن تأخر بعض الجهات في الاستقطاعات الخاصة بالمعاش، وإيجاد السبل الكفيلة بصرف المعاشات الأساسية في وقتها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار، أعطت الوزيرة تعليماتها بتشكيل لجنة لمتابعة الاستقطاعات ووضع آلية محكمة لتفادي أي تأخير مستقبلًا.

كما أصدرت الوزيرة تعليماتها لرئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي بتقديم منحة جبر الضرر للضحايا وأسرهم والمصابين في حادث انفجار صهريج الوقود بشكل عاجل.

