القطراني والزادمة يبحثان مع السفير الهولندي أخر مستجدات الأوضاع في البلاد

التقى نائبي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، وسالم الزادمة، الأربعاء ، بمقر مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، سفير دولة هولندا لدى ليبيا ، دولف هوكونينغ.

وأعرب السفير عن سعادته بالاستقبال وحسن الضيافة الذي حظي به في مدينة بنغازي، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مملكة هولندا وليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وقدم السفير خلال اللقاء تعازيه في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيّة، مؤكداً على أن بلاده حريصة على دعم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا من خلال تحقيق المصالحة الوطنية للوصول إلى إجراء الانتخابات.