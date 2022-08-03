القطراني والزادمة يبحثان مع السفير الهولندي أخر مستجدات الأوضاع في البلاد

التقى نائبي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، وسالم الزادمة، الأربعاء ، بمقر مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، سفير دولة هولندا لدى ليبيا ، دولف هوكونينغ.
وأعرب السفير عن سعادته بالاستقبال وحسن الضيافة الذي حظي به في مدينة بنغازي، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مملكة هولندا وليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.
وقدم السفير خلال اللقاء تعازيه في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيّة، مؤكداً على أن بلاده حريصة على دعم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا من خلال تحقيق المصالحة الوطنية للوصول إلى إجراء الانتخابات.
وناقش اللقاء، الأوضاع في ليبيا عموماً، والجنوب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وتجارة البشر، وإدارة الحدود الجنوبية للبلاد، وضرورة تقديم الدعم اللازم للأجهزة المختصة في منطقة الجنوب.
ورحب النائبان، خلال اللقاء بسيادة السفير ، وأكدا على استعادة التجربة الهولندية السابقة في ليبيا ، وعلى أهمية التعاون الاستثماري بين البلدين في ظل وجود حكومة واحدة مستقرة ، في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات التي تخدم مصلحة البلدين .
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