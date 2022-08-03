“أوغلو”: تركيا لم تدعم طرفاً ليبياً على حساب الآخر

أكد المحلل السياسي التركي، يوسف أوغلو، أن ” تركيا تسعى لإيصال الأطراف الليبية للتوافق حول شروط الترشح للرئاسة”.

وقال «أوغلو» في تصريحات صحفية، إن ” تركيا لم تدعم طرفاً على حساب الآخر وتريد دعم الشرعية”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد استقبل ,الثلاثاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.

ووصل المستشار عقيلة صالح إلى أنقرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك بشأن العملية السياسية في ليبيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في حين لم يعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مسبقا عن وصول اللافي.

وقبيل لقاء إردوغان، اجتمع صالح مع رئيس مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) مصطفى شنطوب حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون بين المجلسين بما يخدم مصلحة الشعبين.