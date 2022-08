بلدية بنت بية: سكان المنطقة نظموا وقفة احتجاجية مطالبين بحقوق المنطقة الجنوبية

ليبيا – أكد المجلس البلدي بنت بية أن هناك حالة من الاستياء والاحتقان لدى سكان البلدية بسبب الإجراءات المتخذة في حادثة انفجار شاحنة الوقود والزج بالضحايا في المعترك السياسي.

المجلس البلدي وفي تصريحات لمنصة “فواصل” قال:” إن أهالي المصابين مُنعوا من مرافقة أبنائهم المتجهين إلى مصر عبر طيران عسكري، ويوجهون استياءهم إلى البلدية، التي لا تملك من الأمر شيئًا”.

وأضاف المجلس: “سكان المنطقة نظموا وقفة احتجاجية وأغلقوا الطريق العام مطالبين بحقوق المنطقة الجنوبية، وأبرزها صيانة الطرق وتوفير الوقود والاهتمام بالصحة والتعليم وغيرها”.

