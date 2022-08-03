لجنة من الحكومة الليبية تزور مرادة للوقوف على مشكلاتها

زارت اللجنة المشكّلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، بلدية مرادة.

وقالت الحكومة الليبية في بيان إن اللجنة تشكّلت بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني رقم (29) لسنة 2022، برئاسة رئيس ديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، وعضوية منسق الشؤون الاجتماعية بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء مفتاح القطراني ، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان ، صلاح ماضي ، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالديوان أكرم الصاوي ، ومدير الإدارة المالية بالديوان ، المهدي المنصوري.

وأشار البيان إلى أن اللجنة زارت الأحد الماضي بلدية مرادة، وكان في استقبالهم مدير مديرية أمن الهلال النفطي ، العميد إيهاب الكزة.

والتقت اللجنة خلال الزيارة، التي استمرت على مدى يومين، مع كافة الأطراف وأعيان وحكماء المنطقة، لمناقشة الخلاف الحاصل بالبلدية بشأن تسمية مجلس تسييري جديد للبلدية، وللوقوف على تداعيات هذا الخلاف.

كما قامت اللجنة وبناءً علي تعليمات القطراني بزيارة بعض المرافق الخدمية بالمنطقة للوقوف على مدى جاهزيتها لتقديم خدماتها للمواطن ومعرفة احتياجاتها والعراقيل التي قد تحول دون تأدية عملها بالشكل المطلوب.