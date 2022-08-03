الليبيون يستكملون الانتخابات المحلية رغم الانقسام السياسي

تغاضت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية في ليبيا عن الانقسام السياسي الحاصل بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وأعلنت عن انطلاق التحضير للعملية الانتخابية في 12 بلدية بغرب البلاد، من بينها ترهونة (95 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة طرابلس)، دون تحديد موعد الاقتراع بعد.

وسبق واعتمدت وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 116 بلدية على مستوى ليبيا. وأجريت الدورة الأولى من الانتخابات البلدية في نهاية 2013 و2014. وخلال عامي 2019 و2020، أعيد انتخاب معظم البلديات في الدورة الثانية، وبموجب القانون تنتهي ولاية المجالس البلدية غير القابلة للتجديد خلال أربعة أعوام.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، إن التجهيز لانتخاب المجلس البلدي في مدينة ترهونة انطلق أمس، كما «بدأ العد التنازلي لاستئناف العملية الانتخابية لباقي البلديات المستهدفة كافة».

ومنذ بداية النزاع على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، دخلت البلديات دائرة الصراع بينهما، إذ سعى الأول إلى احتوائها لقطع الطريق على محاولات غريمه باشاغا إلى استمالتها.

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كانت وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا، دعت عمداء البلديات في مختلف أرجاء ليبيا إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، والامتثال لقرارات حكومتها.

وكانت اللجنة المركزية بدأت مراسم الحملة التوعوية بالعملية الانتخابية من داخل ترهونة خلال اليومين الماضيين، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة ومديري مكاتبها ووحداتها، إضافة إلى فرق من حركة الكشاف والمرشدات، والهلال الأحمر، ومنظمات المجتمع المدني. وتضمنت الحملة تعليق اللافتات التوعوية، وترقيم مراكز الاقتراع المعتمدة، وتوزيع المطويات والملصقات، التي تحث المواطنين على التسجيل بسجل الناخبين وشروطه.

وأشارت اللجنة المركزية في مؤتمر صحافي، عقدته أمس (الثلاثاء)، إلى أن العملية الانتخابية التي أُعلن عنها ببلدية ترهونة تعد إيذاناً لانطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية في 11 بلدية أخرى، ستُجرى تباعاً وفق خطتها المزمع تنفيذها حتى عام 2025.

ونوهت اللجنة بأنها تستهدف استكمال انتخابات جميع مجالس البلديات، لافتة إلى أنها بجميع إمكاناتها على جاهزية تامة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للبلديات، «متى كانت الظروف ملائمة، وذلك وفق الإمكانات المتاحة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي».

وحثّت اللجنة في مؤتمرها الصحافي «مواطني ترهونة وجميع البلديات المستهدفة على التسجيل في سجل الناخبين، الذي لا يزال متاحاً أمام المواطنين، والمشاركة في العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مرشحين وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة»، مشيدة بدور المنظمات المجتمعية وحركة الكشاف وجميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، في تضافر جهودها ومشاركتها في إنجاح الانتخابات المحلية، وتقديم مزيد من الدعم حتى يتحقق مبدأ التبادل السلمي للسلطة وتفعيل الإدارة المحلية».

وعبّرت اللجنة المركزية عن أملها في «اختيار الأصلح من القوائم المرشحة من القادرين على تقديم الخدمات والتنمية لبلدياتهم»، متمنية أن تقدم بلدية ترهونة المثل الأعلى في هذا الشأن، وأن يشارك أهلها بفاعلية في اختيار الشخصيات القادرة والفاعلة، وتقديم أفضل الخدمات لأهلها».

وحثّت اللجنة المواطنين على الإسراع للتسجيل في سجل الناخبين من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الوطني والمركز الانتخابي إلى رقم جوال مخصص لهذا الغرض.

وسبق وأعلن الصادق الحراري، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف، في مؤتمر صحافي، أن 43 بلدية انتخبت مجالسها البلدية، فيما يجري حالياً الاستعداد لإجراء الانتخابات في باقي البلديات.

وأشار إلى أن عدد البلديات التي فُتح بها سِجّل ناخبين بلغ 43 بلدية، وسيُفتح سجل للناخبين لـ30 مجلساً بلدياً، منها بلديات ستنتخب لأول مرة وأخرى تنتخب للدورة الثانية.

ولفت رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إلى أن سجّل الناخبين لمدينة بنغازي سيفتح يوم 24 من الشهر الجاري، استعداداً لإجراء الانتخابات البلدية لأول مرة منذ 2012.