السفارة الأمريكية: نتعاون مع شركة الكهرباء على توزيع الأحمال بشكل عادل

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تعاونت مع الشركة العامة للكهرباء، لتطوير خطة تشغيلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشبكة الوطنية ومواءمتها مع البرنامج الليبي لتثبيت الشبكة في حالات الطوارئ.

وأوضحت السفارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن “الخطة تعمل على تحسين أداء الخدمة باستخدام تقنيات مثل توزيع الأحمال بشكل عادل ومنصف على مستوى البلديات؛ بحيث يتم قطع خدمة الكهرباء بشكل عادل لفترات قصيرة ومحددة؛ إلى جانب التفاوض مع أكبر المستهلكين لتقسيم نشاطهم في ساعات خارج أوقات الذروة.

وتابع البيان أن “الشركة العامة للكهرباء حسنت في الربع الأول من عام 2022 متوسط إنتاج الكهرباء اليومي بنسبة 10.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي”.

وختم بيان السفارة موضحًا أن “شبكة الكهرباء تواجه ضغوطا إضافية خلال صيف هذا العام، من جراء درجات الحرارة المرتفعة”، مضيفا أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنظم ورش عمل لمواجهة ذلك ولمساعدة مشغلي الشبكة الوطنية على معالجة الفجوات في الإمداد ونقل الطاقة بشكل فعال بين الجناحين الشرقي والغربي للشبكة”.