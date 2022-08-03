لجنة من الحكومة تصل إلى مرادة لمناقشة الخلاف حول تسمية مجلس تسييري جديد

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وصلت، لجنة مشكّلة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، إلى بلدية مرادة، لمناقشة الخلاف الحاصل بالبلدية بشأن تسمية مجلس تسييري جديد، وللوقوف على تداعيات هذا الخلاف.

وقامت اللجنة برئاسة رئيس ديوان مجلس الوزراء، رضا الفريطيس، بزيارة لبلدية مرادة، وكان في استقبالهم مدير مديرية أمن الهلال النفطي، العميد إيهاب الكزة.

والتقت اللجنة خلال الزيارة، التي استمرت على مدى يومين، مع كافة الأطراف وأعيان وحكماء المنطقة، لمناقشة الخلاف الحاصل بالبلدية، بشأن تسمية مجلس تسييري جديد للبلدية، وللوقوف على تداعيات هذا الخلاف .

وقامت اللجنة، بناءً على تعليمات القطراني، بزيارة بعض المرافق الخدمية بالمنطقة للوقوف على مدى جاهزيتها لتقديم خدماتها للمواطن ومعرفة احتياجاتها والعراقيل، التي قد تحول دون تأدية عملها بالشكل المطلوب.