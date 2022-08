أوغلو: تركيا تريد أن تكون عامل بناء لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات الحوار في ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو إن زيارة عقيلة صالح وخالد المشري لتركيا تدخل ضمن الجهود التركية لرأب الصدع بين الفرقاء السياسيين في الداخل الليبي.

أوغلو أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن تركيا ترى ضرورة أن تكون هي لاعبًا أساسيًا في الأمن والاستقرار، وبناء على دعوة من رئيس البرلمان التركي تمت هذه الزيارة، والهدف الرئيس من الزيارة فتح قنوات الحوار أولًا، وثانيًا تعزيز الحل السياسي الليبي الليبي ودعم وقف إطلاق النار الذي دعمته تركيا وعززته في أكتوبر 21 والوصول لنتائج وبناء أرضية لانتخابات رئاسية وبرلمانية تؤدي للاستقرار السياسي في ليبيا.

ولفت إلى أن الزيارة بالنسبة لتركيا هي زيارة القرار السياسي المتحد والمتفق عليه في ليبيا، وأحد الأطياف السياسية يمثلها برلمان طبرق، لكن تركيا تدعم الشرعية وحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن الشرعية في ليبيا، بالتالي حل الأزمات الموجودة تدخل في الرؤيا التركية من خلال قنوات الحوار وتركيا تريد أن توصل رسالة للآخرين أن الحوار السياسي والديبلوماسي هو الحل الوحيد لتقريب وجهات النظر، لا للإقصاء والتدخلات الخارجية في ظل غياب الدور الأممي. بحسب قوله.

وأكد على أنه لا تغير يرتقب من الحكومة التركية بالنسبة للموقف السياسي الليبي، فتركيا داعم شرعي وأساسي للشرعية في ليبيا، مضيفًا: “الموقف التركي أعجب عقيلة صالح أم لم يعجبه هذا شأنه، ولكن تركيا تدعم المسار التوافقي، وأن يكون هناك وحدة قرار سياسي وهذه المرحلة المؤقتة يجب أن تنتهي، والشعب الليبي يجب أن يقرر أن يكون هناك توافق شمولي على من يمثله في البرلمان والحكومة”.

ونوّه إلى أن تركيا تريد أن تكون عامل بناء لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات الحوار والتعافي أو التغاضي عن الأزمات الحالية وعدم التصعيد الذي يؤدي لصدام واقتتال مسلح، وهذا ما لا تريده تركيا.

كما استطرد قائلًا: “لا ننسى التغيرات التي حدثت في السياسة الخارجية التركية مبنية على ما يسمى المنافع والمصالح المشتركة والمتبادلة، وهذا يشمل الملف الليبي والمصالح التركية، والمصالح الليبية هي مبتغى ومطلب من كلا الطرفين والشعب الليبي وليس فقط تركيا، ولا ننسى أن المصالح التركية تركزت اتفاقياتها مع الحكومة الشرعية والوفاق سابقًا، والوجود الأمني التركي بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، بالتالي المصالح تحدد على تركيا أن تستمر فيما يحمي المصالح ويحقق المصالح الليبية”.

وعن إمكانية أن ترعى تركيا مبادرات سياسية لحل الأزمة الليبية خاصة في ظل بداية الانقسام التي تشهدها البلاد حاليًا قال: “هذا ما تصبو إليه تركيا وما كان يرمي إليه تصريح رئيس البرلمان التركي، وكان هناك لقاءات هامشية مع الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا السياق، والدور الوسيط الإيجابي لتجنيب المنطقة الأزمات والاستقطاب وتفعيل حلول سريعة، وهي المضي قدمًا في وضع أجندة قابلة للتطبيق وقواعد يوافق عليها الجميع للانتخابات القادمة وعدم محاولة إنتاج من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين ومن يعتبرون مجرمي حرب، وهذا بالنسبة لتركيا خط أحمر وكذلك لليبيين الذين يبحثون عن العدالة والحرية والدولة المدنية”.

The post أوغلو: تركيا تريد أن تكون عامل بناء لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات الحوار في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية