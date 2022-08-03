السفير الهولندي لـ”القطراني والزادمة”: ندعم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا

التقى نائبا رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، وسالم الزادمة، بسفير دولة هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ.

وبحسب بيان للحكومة الليبية، فإن السفير الهولندي أعرب خلال اللقاء اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، عن سعادته بالاستقبال وحسن الضيافة الذي حظي به.

وأكد “هوكونينغ” خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مملكة هولندا وليبيا، معربا عن تعازيه في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيّة.

وشدد السفير الهولندي على أن “بلاده حريصة على دعم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا من خلال تحقيق المصالحة الوطنية للوصول إلى إجراء الانتخابات”.

وناقش اللقاء الأوضاع في ليبيا عموماً، والجنوب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وتجارة البشر، وإدارة الحدود الجنوبية للبلاد، وضرورة تقديم الدعم اللازم للأجهزة المختصة في منطقة الجنوب.

في المقابل، رحب القطراني والزادمة بالسفير، وأكدا على استعادة التجربة الهولندية السابقة في ليبيا، وعلى أهمية التعاون الاستثماري بين البلدين في ظل وجود حكومة واحدة مستقرة ، في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات التي تخدم مصلحة البلدين.