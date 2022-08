الراجحي: الهدف من وجود صالح في تركيا تحصيل الدعم من أنقرة لحكومة باشاآغا

ليبيا – استبعد رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين نجاح اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، بسبب التجارب السابقة للاتفاقات بين الأطراف الليبية، والتي طالما انتهت بتملص أحد الأطراف منها، دون رادع دولي يتمثل بفرض عقوبات أو ما شابه ذلك، الأمر الذي أدى طوال السنوات الماضية إلى عرقلة المسار السياسي في البلاد.

الراجحي وخلال حديثه إلى تلفزيون “العربي”، أعرب عن اعتقاده بأن أيّ اتفاق جديد سيسهل عملية إجراء الانتخابات في ليبيا وأنه سيكون موضع تصويب من أطراف ليبية عدة مدركة أن مسار تلك العملية ستؤدي لاقصائها عن المشهد السياسي في البلاد.

وأشار الراجحي إلى أن الانتخابات ممكن أن تؤدي لتقليص دور معظم الفاعلين في المشهد السياسي، كعقيلة صالح الذي قد يتحول من رئيسًا للمجلس النيابي، إلى عضو داخل هذا المجلس، على حد قوله.

وأضاف الراجحي: “إن هدف وجود صالح في تركيا، هو تحصيل الدعم من أنقرة لحكومة باشاآغا، وليس للتوصل إلى اتفاق معين، لكن الأمور قد لا تسير بهذا الاتجاه لصعوبة أن تمضي أنقرة في دعم حكومة غير معترف بها دوليًا، كون جهود تركيا منذ تولي فتحي باشاآغا منصبه في مارس الماضي تركز على تفادي الصدام المسلح كأولوية مطلقة لدى أنقرة”.

الراجحي ذكر أن لتركيا هدفًا واحدًا وهو خروج ليبيا من الأزمة الحالية بواسطة انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما عبرت عنه مرارًا في مواقفها، مشيرًا إلى أن أداء الأطراف السياسية في البلاد، يؤكد تقديمهم مصالحهم على أي شيء آخر، من خلال البقاء في السلطة.

