القيب يطلب من “مالية الدبيبة” اتخاذ الإجراءات بحق 317 موفدا للدراسة بالخارج

خاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة المنتهية، عمران القيب، وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات المالية والقانونية بحق 317 موفدا للدراسة بالخارج.

وجاء في خطاب القيب إلى وزير المالية، خالد المبروك، أنهم “استنفدوا المدة القانونية والإضافية للإيفاد، ولم يباشروا أعمالهم”، حسب ما جاء على صفحة التابعة لحكومة الدبيبة “حكومتنا” في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء.

وأضاف الخطاب أن الموفدين لم يتقدموا بطلب للمراجعة، أو لم تقبل مبرراتهم بعد منحهم فرصا متعددة.