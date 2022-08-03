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وزير مواصلات الدبيبة يبحث مع السفير القطري تخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الشهوبي، مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وأكد الطرفان، حسب بيان لوزارة المواصلات على صفحتها الرسمية بفيسبوك، ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجال الطيران والنقل الجوي.

كما أكدا ضرورة فتح مجالات التدريب وتخصيص منح دراسية لعدد من الطلبة الليبيين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تأهيل عدد من العناصر الليبية في مجال الطيران المدني والمراقبة الجوية والرفع من كفاءة العاملين بالمطارات.

 

 

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صحيفة الساعة 24

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