منسق المكونات الاجتماعية طرابلس: أكدنا في اجتماعنا ببلدية عين زارة رفض الاقتتال وإبعاد شبح الحرب

ليبيا – قال منسق المكونات الاجتماعية العام بطرابلس محمد الأسعد إن أعيان وحكماء المنطقتين الغربية والوسطى أكدوا في اجتماعهم ببلدية عين زارة رفض الاقتتال وضرورة إبعاد شبح الحرب.

الأسعد وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، أشار إلى أن الأعيان طالبوا بضرورة إجراء الانتخابات ولو برلمانية فقط في حال تعثر الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن المراحل الانتقالية شيء لا يمكن استمراره.

الأسعد طالب بالاهتمام بالمناطق التي تضررت من الحرب التي دارت جنوب طرابلس.

