برلماني موالي للدبيبة يقدم أوراق اعتماده سفيراً لليبيا لدى بلغاريا

أصدرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة المنتهية قرارا بتعيين أبوبكر أحمد سعيد، عضو مجلس النواب الموالي لعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة، سفيرا مفوضاً فوق العادة لليبيا لدى جمهورية بلغاريا.

وقدم أبوبكر سعيد أوراق اعتماده كسفير مفوضا فوق العادة لليبيا لدى جمهورية بلغاريا، لنائب وزير الخارجية البلغاري فيسلين جورجيف بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة صوفيا.

وعقب مراسم التسليم التقى سعيد مع وزيرة الخارجية البلغارية تيدورا جينتشوفسكا؛ حيث نقل لها تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية والتعاون الدولى.

وخلال اللقاء أعرب سعيد عن تطلعه لمواصلة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومن جهتها رحبت وزيرة الخارجية بالسفير متمنية له التوفيق في مهامه.