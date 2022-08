ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسي سليمان البيوضي أن ذهاب المستشار عقيلة صالح لتركيا يفسره كل طرف على هواه، لكنه واقعيًا خطوة للأمام وتوظيفها يصب لمصلحة تحالف عقيلة محليًا، وأردوغان نفسه في تركيا.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الأمر سيبقى مرهونًا بقدرة كل طرف على الاستفادة من الخطوة لأبعد مدى.

وأشار إلى أن أردوغان المقبل على انتخابات رئاسية مهمة بحاجة لإثبات نجاح تدخلاته العسكرية في بعض الدول ومنها ليبيا، فتعثر الأوضاع على الجبهة السورية وفي العراق والصومال ينعكس سلبًا على جبهته الداخلية، لذا فإن تحقيقه لنجاح مهم في ليبيا سيزيد من قوته سياسيًا ووجود عقيلة من المعسكر المضاد له يعد نجاحًا مهمًا سيقدمه للمعارضة الداخلية.

وتابع: “ولذلك فإن من مصلحته الإستراتيجية وجود استقرار آمن في ليبيا، خصوصًا بعد أن نجح في الحصول على ورقة الغذاء العالمي (القمح الأوكراني)، ربما الحسابات في ليبيا ستكون مختلفة، فهو بحاجة لعدم خسارة الإتفاقات البينية مع بعض الدول العربية، وبالتالي قد لا تكون من أولوياته الحصول على توقيع رسمي للاتفاقيات المبرمة مع ليبيا، فهي ستؤدي لخلق توترات جديدة هو بحاجة لتصفيرها بعض الوقت”.

ورأى أن موقفه من حكومة باشاآغا لن يكون محسومًا، فهو قد يؤدي لتعكير الأجواء مع دول إقليمية، لكنه أيضًا لن يقف أمام تحركها ميدانيًا على أقل تقدير، وفي الواقع ما تحقق لأردوغان كبير جدًا وما تحقق لعقيلة ليس بالقدر الكافي، ولكنه على أقل تقدير يفي بالغرض وسيبقى الأمر متروكًا لقدرات باشاآغا التكتيكية وقدرته على المناورة لتحقيق اختراق سلمي، متوقعًا أن الدبيبة خسر الكثير بوصول عقيلة لأنقرة.

The post البيوضي: الدبيبة خسر الكثير بوصول عقيلة صالح لأنقرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

