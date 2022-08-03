“لينو” يبحث وجهات النظر المشتركة مع السفير الجزائري لدى إثيوبيا

قام محمد لينو سفير ليبيا الجديد لدى إثيوبيا بزيارة مجاملة لنظيره الجزائري الحمدي صلاح في أديس أبابا.

وذكرت السفارة الجزائرية لدى إثيوبيا في تغريدة عبر “تويتر” أن هذه الزيارة كانت فرصة لتبادل وجهات النظر ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف سبل تعزيز أواصر التعاون والتناغم بين البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب محمد آدم لينو تحصل في يونيو الماضي على اعتماد بمنصب سفير ليبيا الدائم لدى الاتحاد الإفريقي.

ورأى محللون أن هذا المنصب مكافأة للينو الذي ورد اسمه ضمن أعضاء ملتقى الحوار السياسي المتهمين بتلقي رشى من رجل الأعمال علي الدبيبة في جنيف، للتصويت لصالح قائمة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة في انتخابات السلطة التنفيذية، في فبراير 2021.