وفد من الجنوب يطلب دعم البعثة الأممية لمطالبهم وزيادة إشراكهم في أجهزة الدولة

طلب وفد يضم أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني من جنوب ليبيا، دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمطالبهم «بالتوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد، وزيادة إشراك أبناء الجنوب الليبي في العملية السياسية وأجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية».

جاء ذلك خلال لقاء مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زنينغا، اليوم الأربعاء، بحسب بيان نشرته صفحة البعثة على موقع «فيسبوك».

وأعرب أعضاء الوفد عن مخاوفهم من تهميش وإهمال الجنوب، داعين إلى إجراء تحقيق في انفجار ناقلة الوقود الاثنين الماضي.

زنينغا: الانتخابات تعالج القضايا المثارة

وشدد زنينغا، بحسب البيان، على أن «الانتخابات الوطنية، التي ينبغي إجراؤها في أقرب وقت ممكن بحسب مطلب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، من شأنها أن تُنتج مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة تعطي الأولوية للقضايا التي أثارها الوفد».

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وقدم المسؤول الأممي التعازي لأهالي ضحايا الانفجار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، موضحا جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة مخاوف المواطنين في جنوب ليبيا، كما «شجع الحاضرين على رفع أصواتهم أيضًا عبر القنوات المناسبة».

إجراء تحقيق في منع طائرة الإسعافات الأولية في سبها

وأعرب زنينغا عن قلق البعثة عقب إحاطة الوفد حول منع هبوط طائرة أُرسلت لتقديم الإسعافات الأولية والإجلاء الطبي للمصابين بحادث الناقلة. وأيّد دعوة الوفد لإجراء تحقيق كامل.

ويوم الإثنين، قال مدير مطار سبها المدني محمد أوحيدة إن القوة التي تؤمن مطار سبها الدولي رفضت استقبال وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، بعد أن قدمت للمدينة على متن طائرة كانت مجدولة على أنها سوف تنقل جرحى كارثة انفجار شاحنة الوقود التي وقعت بمنطقة الزوية في بلدية بنت بية.

رايزدون زنينغا يستقبل وفدا يضم أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني من جنوب ليبيا. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

رايزدون زنينغا يستقبل وفدا يضم أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني من جنوب ليبيا. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)