مجلس أعيان وحكماء مصراتة: سيكون لنا وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة لعدم قيامها بدورها

ليبيا – أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي عقد اجتماع في عين زارة، ضم عمداء بلديات المنطقة الغربية ورؤساء مجالس أعيان ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء حقوقيين وسياسيين.

الرجوبي قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الدعوة إلى الاجتماع جاءت بسبب التوترات الجارية في المنطقة التي تُنذر بعودة شبح الحرب من جديد.

ولفت إلى أن البيان الختامي للاجتماع أكد ضرورة تجنيب المنطقة الحرب في الصراعات السياسية واستبدال صناديق الذخيرة بصناديق الاقتراع، فالانتخابات السبيل الوحيد لبلوغ السلطة.

وأكّد البيان الختامي حرمة الدم الليبي، وعدم السماح بتمزيق النسيج الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد في سبيل الوصول إلى السلطة وطالب المجتمعون المجلس الرئاسي والحكومة وأمراء المناطق، بالتدخل السريع والجادّ لإيقاف التحشيد وإرجاع القوات إلى مقارها.

وأشار إلى أن المجتمعون طلبوا النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق فيما حدث واتخاذ ما يلزم حياله، كما طالبوا بالإسراع في إجراءات الانتخابات واستنكروا صمت المجتمع الدولي عمّا يحدث في ليبيا من صراعات وحروب.

وأضاف: “سيكون لنا وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية يومين، تعبيرًا عن استنكارنا لعدم قيامها بدورها في المساعدة الحقيقية لليبيا في تخطي عقبة الصراعات”.

