ليبيا تسع الجميع.. اختتام أعمال مؤتمر المسار الدستوري بطرابلس

عقدت من الأحزاب السياسية، والشخصيات والقيادات الاجتماعية من عدة مدن ومناطق ليبية مؤتمر المسار الدستوري، تحت شعار “ليبيا تسع الجميع”، وذلك يوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس.

وأكد مصدر من اللجنة المنظمة أن المؤتمر جاء بناء على مطالبة مجموعة أحزاب سياسية للألتقاء ومناقشة الانسداد السياسي وبحث حل للمسار الدستوري، وتم التواصل مع مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية، وذلك عبر لجنة الشؤون السياسية.

واضاف المصدر أن المؤتمر ضم كل المكونات السياسية والثقافات والاجتماعية حيث كان ضمن الحضور رئيس المجلس الأعلى للطوراق، وبعض شيوخ قبائل التبو، وممثلين عن الامازيغ، علاوة على الاتحادات والنقابات، والأحزاب السياسية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، كما شارك عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتناول المؤتمر مشروع القاعدة الدستورية وعرضها بشكل تفصيلي للمناقشة وبعد الموافقة وإبداء الملاحظات ثم الإعلان عن القاعدة الدستورية، إضافة للتوصيات التي تليت ضمن البيان الختامي للمؤتمر.